حكومة ولاية كيرالا الهندية: إخماد 90% من حريق مصنع براهمابورام لمعالجة النفايات

أعلنت حكومة ولاية كيرالا الهندية، اليوم السبت، إخماد 90% من الحريق الذي اندلع في مصنع براهمابورام لمعالجة النفايات، وأن الجهود جارية لإخماد الحريق في بقية المنطقة المتضررة.

وخلال اجتماع للجنة خبراء، تم تقييم الوضع وبحث طرق حل قضية التلوث الدخاني المنبعث من مصنع تدوير النفايات الذي اشتعلت به النيران بالقرب من مدينة كوتشي، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وفي الوقت نفسه، قامت لجنة مراقبة عينتها المحكمة العليا، بتفقد موقع الحادث، اليوم السبت، وقالت إن النيران أخمدت في خمسة قطاعات من المصنع، مع استمرار الجهود لإخماد النيران في القطاعين الأخيرين.