برلماني كويتي: ندعم البند القطري الطارئ المتعلق بتجريم ازدراء الأديان ونشر الكراهية بين الشعوب

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أكد عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب خالد الطمار، دعم البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية القطرية ويتعلق بتجريم ازدراء الأديان ونشر الكراهية بين الشعوب.

وقال الطمار - في تصريح عقب الاجتماع التنسيقي للمجموعة الآسيوية على هامش أعمال المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة حتى 15 مارس الجاري، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - أن البند الطارئ المقدم من الأشقاء في قطر يدعو كذلك إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلم والأمن الدولي.

يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتي يشارك في المؤتمر برئاسة وكيلها النائب ثامر الظفيري وعضوية أمين السر الدكتور محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنائبين خالد الطمار والدكتورة جنان بوشهري.