تحدّث المطرب محمد منير عن علاقته بالمطرب عمرو دياب، وذلك بعد مشاركتهما في حفل الموسيقار الكبير هاني شنودة بالعاصمة السعودية في الرياض.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، على هامش احتفالية الموسيقار هاني شنودة في الرياض: «عمرو دياب ساكن في قلبي.. عمرو نشيط ومتطلع ورجل أعمال شاطر».

وأضاف أن غناءهما سويا في الرياض ليس الأول من نوعه، بل سبق أن شاركا سويا في أغنية القاهرة، متابعا: «عمرو دياب من أصدقائي المقربي وجزء من تكويني.. أنا أثرت جدا في عمرو دياب في بداياته الفنية لغاية ما لقى طريقه».

وتمنى الكينج، أن يتم تقديم أغانيه القديمة من قِبل المطربين الجدد لكن بتوزيع جديد، لكنه تابع: «أهم حاجة المطرب عنده رؤية علشان العمل الغنائي ينجح».

وأقيم يوم الأربعاء، حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة من قبل هيئة الترفيه السعودية، في العاصمة الرياض، بحضور عمالقة الغناء مثل محمد منير وعمرو دياب.