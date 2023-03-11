أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، وقوع انفجار في عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد، وذلك بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه أسفر عن مقتل حاكم الإقليم.

وذكرت أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ "وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ.. سنعلن التفاصيل لاحقا"، مضيفا أن الشرطة لا تتوقع عددا كبيرا من القتلى لكنها لا تزال تبحث.

وتحقق سلطات طالبان في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الإقليم واثنين آخرين في مكتبه يوم الخميس.

وكان وقع انفجار قوي في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان، قبل أيام استهدف مقر إدارة حاكم الولاية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. وأكدت الشرطة حينها مقتل حاكم ولاية بلخ في طالبان، داود مزمل.

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم داعش، الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية المعيّن من حركة طالبان.

وقال التنظيم في بيان، إن أحد مقاتليه انتظر حاكم الولاية خارج مكتبه ثم "سارع إليه مفجِّرا حزامه الناسف مستهدفا إيّاه بشكل مباشر".