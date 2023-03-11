منصة إيمباكتين المصرية تتوسع في الإمارات والسعودية بداية من الربع الثالث من 2023

• مختار: نستهدف تحقيق إيرادات بمليون دولار فى 2023.. واقتربنا من الحصول على تمويل بـ3 ملايين دولار

تعتزم منصة «إيمباكتين»، المتخصصة فى التسويق الإلكترونى، التوسع فى السوقين الإماراتية والسعودية، بداية من الربع الثالث من العام الحالى، حسبما كشف على مختار الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة.

وأطلق تطبيق «إيمباكتينس فى عام 2022، على يد رائد الأعمال محمد وحيد، والإعلامى رامى رضوان، لسد فجوة فى عالم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بربط رواد مواقع التواصل بالشركات فى جميع أنحاء العالم.

وذكر مختار فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن شركته فى مراحل متقدمة للحصول على تمويل بقيمة 3 ملايين دولار من شركات رأسمال مخاطر محلية وخليجية، ليصل إجمالى استثمارات الشركة إلى نحو 5 ملايين دولار، مرجحا اتمام الحصول على التمويل الجديد فى الربع الثالث من العام الحالى.

وأشار الشريك المؤسس لمنصة «إيمباكتين» إلى أن حجم استثمارات المنصة يبلغ حاليا نحو 2 مليون دولار، جرى الحصول عليهم من مستثمرين وشركة سنابل للاستثمار، سعودية الجنسية.

وشدد مختار على أن الشركة ستعمل على استغلال حصيلة التمويل الجديد فى بدء أعمالها فى مكتبها بدولة الإمارات، والتوسع منه فى السعودية، فضلا عن زيادة عدد الموظفين الذى يبلغ حاليا فى مصر نحو 23 موظفا، فضلا عن تطوير البنية التحتية التكنولوجية وإضافة خدمات جديدة.

وأشار مختار إلى أن عدد المسجلين على التطبيق منذ نشأته بلغ نحو 23 ألف، بنسبة نمو شهرى 20%، موضحا أن شركته تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة مليون دولار خلال 2023.

وحول مدى تحقيق الأرباح، قال مختار إن شركته تستهدف التحول للربحية خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن تحديد الموعد بدقة يتوقف على مدى استقرار العملة المحلية.