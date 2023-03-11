رئيس جهاز القاهرة الجديدة: حملات لإزالة ورفع الإشغالات في عدة مناطق

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة تنفيذ حملات إزالة ورفع الإشغالات بالمناطق المختلفة بالمدينة، تحت إشراف نواب رئيس الجهاز.

وأشار الغيطي، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم، إلى شن حملة إزالة على المحال المخالفة والباعة الجائلين وفتح المداخل والممرات بين العمارات بالمحلية الثامنة بالتجمع الثالث، والتحفظ على المعدات بمخازن الجهاز بمعرفة إدارة الأمن.

كما نوه بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات من أمام المحال بالمجاورة 8 بالتجمع الأول، وذلك في وجود رئيس حي الشباب جنوبي، ومسئول الإشغالات ورجال الأمن وشرطة المرافق، والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة التندات المخالفة بالمحال بالمجاورة 3، وعمارات الشباب شمالي بالتجمع الأول، والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وتابع: "كما مر مسئولو الجهاز على أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس، حيث تلاحظ وجود مخالفة زيادة نسبة بنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، كما جرى التحفظ على إشغالات الباعة الجائلين وعربات بيع المأكولات بالتسعين الشمالي ومركز المدينة والحي الثالث بالتجمع الخامس، كما تم تنفيذ قرار إزالة روف قطعة رقم 279 أ، وإيقاف أعمال زيادة روف، ورفع جميع الحواجز من منطقة جنوب الأكاديمية".