البنك الزراعي المصري يسهم في دعم 21 مستشفى لإتاحة رعاية صحية أفضل للمرضى بالقاهرة والمحافظات

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• علاء فاروق: ندعم جهود الدولة فى تطوير المنظومة الصحية.. ومساندة أهلنا على رأس أولويات البنك

حرصا منه على دعم جهود الدولة فى توفير الخدمات الصحية اللائقة للمواطنين.. قام البنك الزراعى المصرى بتقديم مساهمات لدعم ٢١ مستشفى وإتاحة رعاية صحية أفضل للمرضى فى ١٤ محافظة وخدمة الآف القرى بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بتوزيع المساهمات فى حفل أقامه البنك بمركزه الرئيسى بالدقى بحضور اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر ورئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وسامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك وعدد كبير من قيادات البنك وممثلى المستشفيات الحكومية بالقاهرة والمحافظات.

وضمت قائمة المستشفيات21 مستشفى ومركز رعاية صحية فى مختلف المحافظات، من بينها مستشفيات جامعية، وصناديق تحسين خدمات بالمستشفيات العامة، ومراكز لعلاج الأورام والصدر والقلب والأطفال.

ومن جانبه، قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن الاهتمام بدعم الرعاية الصحية للمواطنين يأتى ضمن سياسات وأولويات البنك الزراعى المصرى فى مجال المسئولية المجتمعية وإسهاما منه فى تحقيق رؤية مصر 2030 مما يسهم فى نمو الاقتصاد الوطنى وتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين.

وأكد «فاروق» أن البنك يدعم جميع المشروعات التنموية التى تلبى احتياجات المواطنين وتوفر لهم الحياة الكريمة وخاصة دعم الرعاية الصحية وتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى للمواطنين والتى من شأنها أن تساعد على النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار «فاروق» إلى الدور التكاملى الذى ينتهجه البنك من خلال تضافر الجهود بينه وبين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية فيما يخص خدمة المجتمع وتحقيق التنمية وكذلك الرؤى المشتركة للتعامل مع ملف الشباب وتمكين المرأة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى كل شبر من أرض مصر تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح «فاروق» أن البنك الزراعى المصرى مستمر فى تقديم كل العون للمجتمع خاصة أن له مساهمات سابقة فى تقديم المساعدات العينية للأسر الأكثر احتياجا وقرى حياة كريمة وكذلك المساهمة فى دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمساهمة فى سداد ديون الغارمات وتكريم أسر الشهداء والمساهمة فى توفير السلع الغذائية لمحدودى الدخل إضافة إلى المساهمات فى مجالى الصحة والتعليم.

وأشاد النائب هشام الحصرى بما يقدمه البنك الزراعى من مساهمات فى مجال المسئولية المجتمعية مثمنا دور البنك فى دعم الأسر الأكثر احتياجا وخاصة فى قرى الريف المصرى وقرى حياة كريمة متمنيا أن تحذو كل المؤسسات حذو البنك الزراعى المصرى فى مبادراته المختلفة لدعم المواطن والفلاح المصرى.