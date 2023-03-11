دراسة: الاكتئاب والحزن يزيد التعرض للجلطات بنسبة 45%

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أفادت دراسة أيرلندية حديثة بوجود عواقب صحية للشعور بالاكتئاب والحزن، حيث تزيد أعراض الاكتئاب العرضة للجلطات بـ45%، بحسب النتائج التي رصدتها الدراسة، وتعد تلك النسبة خطيرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة غولواي الأيرلندية، جمعت بيانات نحو 26 ألفا و890 شخصا من 32 دولة لمعرفة علاقة أعراض الاكتئاب بالجلطات.

ووجد الفريق، إن نصف المبحوثين أصيبوا بجلطات، وأن 18% من مصابي الجلطات، كانوا يعانوا الاكتئاب، بينما 14% منهم لا يعانون.

يذكر أن دراسات سابقة، أشارت لكون أعراض الاكتئاب تفسد الصفائح الدموية القائمة بعملية تخثر الدم، ما يزيد العرضة لوقوع جلطات خطيرة وخاصة السكتات الدماغية.

وأوضحت الدراسة، أنه بتزايد أعراض الاكتئاب لـ5 أعراض أو أكثر، يتبعها ارتفاع باحتمالية الإصابة بالجلطة ليبلغ 56%.