توشحت شوارع وميادين رئيسية، في السعودية، اليوم السبت، باللون الأخضر، المميز به لون علم المملكة، وسط فعاليات عديدة للاحتفاء بأول إحياء ليوم العلم الوطني.

ومطلع مارس الجاري، صدر أمر ملكي بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم.

ويحمل علم السعودية الذي يتميز باللون الأخضر، كلمة التوحيد الإسلامية (لا إله إلا الله محمد رسول)، والسيف العربي الذي يرمز للوطنية، ويحظر تنكسيه لحمل تلك العبارات الدينية المقدسة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن شوارع محافظة الطائف الرئيسية (غرب) وميادينها وحدائقها والشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، والمباني والبلديات توشحت باللون الأخضر احتفاء بيوم العلم.

وتشهد منطقة الباحة (جنوب غرب) فعاليات مماثلة باللون الأخضر، بالإضافة إلى إقامة مسيرة لرفع العلم.

كما أشاد عشرات المسؤولين بالبلاد بينهم النائب العام ومحافظ البنك المركزي، بيوم العلم وأهميته في تاريخ وذاكرة البلاد، وفق بيانات عديدة نقلتها الوكالة.

واحتفت وزارة الثقافة بهذا اليوم الوطني، برفع العلم في المقر الرئيسي للوزارة بالعاصمة السعودية الرياض، وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية مرتبطة، لمدة 3 أيام، منها عرضٍ مسرحي بعنوان "ارتفع عاليا".

ورفع وزير التعليم السعودي يوسف بن عبد الله البنيان، السبت، العَلَم السعودي، بمشاركة فرقة كشفية من طلاب وطالبات التعليم العام على السارية المخصصة له أمام مبنى وزارة التعليم في الرياض بمصاحبة النشيد الوطني السعودي.

وأطلقت الوزارة مبادرة "تحية العلم" لرفع العلم في الطابور الصباحي على وقع عزف السلام الملكي بجميع المدارس الحكومية والأهلية؛ بدءًا من الأحد ولمدة خمسة أيام.

ويعود تاريخ يوم العلم إلى اليوم الذي أقرّت السعودية فيه شكل العلم في 11 مارس 1937.

https://twitter.com/moe_gov_sa/status/1634465208637747202?s=20