 ضبط صاحب مصنع فلاتر سيارات منتهية الصلاحية في المرج - بوابة الشروق
السبت 11 مارس 2023 12:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

ضبط صاحب مصنع فلاتر سيارات منتهية الصلاحية في المرج

نهاد القادوم
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 12:01 م | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 12:01 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع فلاتر سيارات بدائرة قسم شرطة المرج؛ لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تجميع فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وإعادة تهيئتها، وطباعة ملصقات وعلامات تجارية عليها؛ غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 1400 فلتر زيت مطبوع عليه بيانات على خلاف الحقيقة، و100 فلتر زيت "معد للطباعة"، وكمية من علب الكرتون مدون عليها البيانات وبلد المنشأ "على خلاف الحقيقة" وعدد من المعدات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة استخدام فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك