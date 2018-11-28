ضبط صاحب مصنع فلاتر سيارات منتهية الصلاحية في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع فلاتر سيارات بدائرة قسم شرطة المرج؛ لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تجميع فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وإعادة تهيئتها، وطباعة ملصقات وعلامات تجارية عليها؛ غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعُثر بداخل المصنع على 1400 فلتر زيت مطبوع عليه بيانات على خلاف الحقيقة، و100 فلتر زيت "معد للطباعة"، وكمية من علب الكرتون مدون عليها البيانات وبلد المنشأ "على خلاف الحقيقة" وعدد من المعدات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.



وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة استخدام فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.