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أعلن تقرير حديث لمنظمة بريطانية، احتمالية زوال نصف منتجات القهوة والشيكولاتة بحلول سنة 2050؛ بسبب تفاقم أزمة احترار الطقس بدول إفريقية، لها أهمية في إنتاج السلعتين الهامتين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن منظمة "فير تريد" البريطانية، قالت في تقريرها، إن دولتي غانا وساحل العاج اللتان تنتجان نحو نصف منتجات القهوة والشيكولاتة ستصبحان غير صالحتين لزراعة السلعتين بحلول عام 2050.

وأضاف التقرير أن 90% من مزارعي دولة كينيا على سبيل المثال يعانون اضطراب هطول الأمطار وتزايد الآفات الزراعية بمحاصيل القهوة جراء الحر.

وتابعت الدراسة أن منتجات الموز ستتأثر بشكل ملحوظ خاصة بدولة بريطانيا إذ تعتمد على غانا وساحل العاج بإنتاج الموز.

ويقول جيت مايند مدير المنظمة إنه على مشتري القهوة أن يشتموا رائحتها كل يوم إذ قد لا تتوافر بالأسواق قريبا.