رئيس شؤون الحرمين: يوم العَلم السعودي يعزز من ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانته

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الأمر الملكي السعودي القاضي بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم)، يعزز من ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وما حققته في مختلف المجالات.

وقال "السديس" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت- إن تحديد يومٍ للعلم يعد تجسيداً لما توليه قيادة المملكة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة، لافتا إلى أن إقرار (يوم العلم) جاء للاحتفاء بالعلم الوطني بوصفه عنصراً رئيساً في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وأضاف "علمنا علم التوحيد والرسالة والإسلام والسلام، والحزم والعزم، وهو حفي بالاحتفاء، وجدير بالاهتمام، والأمر السامي الكريم، يجذر في نفوس أبناء بلادنا معانيه السامية، ويعمق معاني الوطنية، ويجذر روح الانتماء لهذه الراية الخفاقة"، مشيرًا إلى أن الالتزام بنظام العلم ومعاييره يمثل جانباً مهماً من احترام رمزية العلم ودلالاته الوطنية والتاريخية والدينية.