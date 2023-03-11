دعوات هندية لزيادة الاحتياطات وسط تسجيل حالتي وفاة بفيروس إتش 3 إن 2

نصح خبراء بزيادة المتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس الإنفلونزا "إتش 3 إن 2" بعدما سجلت الهند حالتي وفاة بسبب الفيروس، لكنهم أشاروا إلى أنه ليس هناك سبب للهلع، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" اليوم السبت.

وتوفي رجل 82 عاما، مصاب بالسكر وارتفاع ضغط الدم في كارناتاكا بسبب فيروس الإنفلونزا الموسمية "إتش 3 إن 2" في الأول من مارس، كما توفي شخص، 56 عاما، مصاب بسرطان الرئة في هاريانا.

وتم تسجيل 451 حالة إصابة بفيروس "إتش 3 إن 2"، في البلاد من الثاني من يناير حتى الخامس من مارس، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة أمس الجمعة.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع الوضع عن كثب وأن الحالات من المتوقع أن تنخفض اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.