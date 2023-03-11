حذرت الأمم المتحدة، من أن وباء الكوليرا وصل إلى أبعاد "مقلقة" في 11 دولة إفريقية.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لليونيسف ليك فان دي ويل، في بيان لها، اليوم السبت، إنه يجب الانتباه إلى لتفشي وباء الكوليرا وبخاصة في منطقة جنوب إفريقيا.

وأضافت أن الوباء وصل إلى أبعاد "مقلقة" في 11 دولة إفريقية، موضحة أن ملاوي وموزمبيق من بين البلدان الأكثر تضررًا من الوباء، مبينة أنهم لم يتوقعوا أن يكون الوباء مميتًا ومتفشيا إلى هذا الحد.

وتعد بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وجمهورية جنوب إفريقيا وموزمبيق ونيجيريا وكينيا والصومال من بين البلدان الأكثر تضرراً من وباء الكوليرا.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالا حادا يهدد الحياة إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة به.