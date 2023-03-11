زيلينسكي: المساعدات المقدمة لأوكرانيا استثمار في السلام العالمي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أن كل المساعدات المقدمة لأوكرانيا هي استثمار في السلام العالمي، مؤكدا أنه "يمكن لأوكرانيا هزيمة روسيا في أقرب وقت هذا العام بالدعم الدولي".

جاء ذلك في خطاب لزيلينسكي، عبر تقنية "الفيديو"، أمام المشاركين في المنتدى العالمي السنوي لمعهد "أمريكان إنتربرايز"، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم السبت.

وقال إنه "يجب أن تنتصر الحرية، وأن تسود قدسية الأسرة، وليس إمبراطورية استبدادية"، مضيفا أن "أوكرانيا تفقد كل يوم أبناها وبناتها في الحرب التي لم تبدأها أوكرانيا. هؤلاء أشخاص يمكن أن يكونوا فنانين أو سياسيين أو صحفيين أو علماء أو دبلوماسيين، لكنهم بدلاً من ذلك أصبحوا محاربين".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه "دمرت هذه الحرب الإجرامية آلاف الأرواح الأوكرانية. عائلات بأكملها تموت من قصف مدفعي روسي وصواريخ وطائرات إيرانية بدون طيار".

وأعرب عن "خالص تقديره للشعب الأمريكي على كل الدعم المقدم"، قائلا: "التقيت ممثلي حزبي الكونجرس والرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه، وأنا متأكد من أن أمريكا لن تخون الحرية".