قال الموسيقار هاني شنودة، إنه لم يُصدق حفل تكريمه في الرياض، موضحا أنه كان يظن الأمر «الكاميرا الخفية».

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، على هامش احتفالية الموسيقار هاني شنودة في الرياض، أن عدد أعماله الفنية يصل إلى 1500 عمل، بينها مشاركته في 150 فيلما، لدرجة أن هناك أعمالا لم يكن يعلم بمشاركته فيها.

وأشار إلى تخصيص وقته كله للغناء والموسيقى ولم يضيع وقته مُطقلا، كاشفا عن شعوره بعد حفل الرياض مردفًا: «مفيش حاجة بتضيع في الهواء».

ووجه شنودة نصيحة للشباب قائلا: «لازم يعملوا اللي هما شغوفين بيه من غير تفكير كتير.. والمكافأة هتيجي حتى وإن طال الزمن».

ولفت إلى الموسيقى في الوقت الحالي، تشهد حالة من صراع الأجيال، إذ يظن كل جيل أن الجيل الذي تلاه سيعمل على التهامه، موضحا أنه عاهد نفسه على دعم الأجيال الجديدة.

وأقيم يوم الأربعاء، حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة من قبل هيئة الترفيه السعودية، في العاصمة الرياض، بحضور عمالقة الغناء مثل محمد منير وعمرو دياب.