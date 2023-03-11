ترشيح الفيلم الألماني في الغرب لا شيء جديد لـ9 جوائز أوسكار

يقترب المخرج الألماني إدوارد برجر وفريق العمل في فيلمه "في الغرب لا شيء جديد" من خط النهاية، وهو فيلم مناوئ للحرب حصل على تسعة ترشيحات لجوائز الأوسكار.

ومن المنتظر تقديم الجوائز المرموقة التي تمنحها أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة ومقرها في الولايات المتحدة، في مدينة لوس أنجيليس مساء غد الأحد.

ومن بين الترشيحات التسعة التي حصل عليها الفيلم الألماني، جائزة أفضل صورة وهو أمر يعتبر نادر الحدوث بالنسبة لفيلم أجنبي (ناطق بلغة غير الإنجليزية).

وتستند دراما الفيلم إلى رواية عن الحرب العالمية الأولى لـ إريك ماريا ريماركفه وهو نفسه من المحاربين القدامى الألمان.

وتحكي الرواية التي أصبحت من القصص الكلاسيكية عن الصعوبات التي يواجهها الجنود داخل وخارج المعارك.

وكانت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الثقافة كلاوديا روت احتفلت مساء أمس الجمعة، في لوس أنجليس مع أشخاص يروجون للأفلام الألمانية في الخارج، ومنافسين على جوائز الأوسكار وممثلين عن صناعة السينما خلال استقبال الأفلام الألمانية.

من جانبه، قال بطل الفيلم فليكس كاميرر، 27 عاما، الذي يجسد في أول دور له في فيلم روائي شخصية الجندي الألماني الشاب بأول بويمر، إن الترشيحات العديدة في حد ذاتها "هدية عظيمة".