مدرب نيوكاسل يرفض اقتراح مالك ليفربول بخصوص حدود الانفاق

اعترف إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، بأن وضع قيود إضافية على عملية الانفاق سيحد من طموحات النادي للنجاح، وذلك بعدما دعا جون هنري مالك نادي ليفربول إلى وضع حدود جديدة لعملية الانفاق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هنري، وهو أحد مؤيدي فكرة دوري السوبر الأوروبي، تحدث هذا الأسبوع عن فرض لوائح اللعب المالي النظيف ولوائح الأرباح والاستدامة التي يجب أن تعمل وفقا لها رابطة الدوري الإنجليزي للحفاظ على الكرة الإنجليزية.

ورغم ذلك فإن هاو، مدرب نيوكاسل، لا يرحب بذلك، وهو الذي أشار مرارا وتكرارا إلى الإطار الذي يجب أن يلتزم به فريقه الذي تم شراؤه حديثا، وذلك رغم إنفاق 250 مليون جنيه إسترليني (297 مليون يورو) على صفقات اللاعبين في آخر ثلاث فترات انتقالات، الأمر الذي دعا الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول للتعليق على الأمر والتساؤل عن موارد النادي.

وقال هاو: "لا أرغب في رؤية أي قيود أخرى على عملية الانفاق، لا تفهموني بشكل خاطئ، لقد أنفقنا الأموال لكن القيود المستقبلية ستمنعنا من تحقيق التطوير السريع الذي نرغب به".

وفي حديثه قبل مواجهة وولفرهامبتون غدًا الأحد في الدوري الإنجليزي قال هاو: "هناك اعتقاد بأننا يمكننا أن نفوز مرة أخرى ونحن نحتاج لذلك بسرعة كبيرة".

وأضاف: "لم أجلس هنا أبدا وأنا اتحدث عن الأهداف، التواجد ضمن الأربعة الكبار، لكنني تحدثت بما أعتقد أننا يمكننا تحقيقه ووفقا للإمكانيات الموجودة لدينا الآن في الفريق، ولن أغير ذلك الآن".