العراق يعلن إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ حدودي مع سوريا

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة في منفذ القائم الحدودي مع سوريا.

وقالت الهيئة في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إنها تمكنت في منفذ القائم الحدودي بمتابعة مباشرة من اللواء عمر عدنان الوائلي، من ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الأنواع، مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد.

وأضافت: «عملية الضبط تمت من خلال المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة، وتعزيز المعلومة من قبل أمن الحشد الشعبي».

ولفتت إلى «تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة السائق والمواد المخدرة إلى مركز شرطة كمرك القائم لعرض الموضوع أمام القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».

وأكدت الهيئة «استمرارها في ضبط المخدرات، ومنع مرورها عبر منافذ البلاد الحدودية؛ حفاظاً على أمن وصحة المواطنين».