المفتي: يجوز للجنود جمع الصلوات بضوابط شرعية

أثنى الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على تمسك بعض الجنود بالصيام في ميادين التدريبات والخدمات؛ رغبة منهم بالفوز بهذا الثواب العظيم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة صدى "البلد"، إن هناك من الجنود من يصرون على الصيام رغم سفرهم لساعات طويلة عند الذهاب أو العودة إلى أماكن خدمتهم العسكرية أو أماكن المناورات والتدريبات، وشعور بعضهم بالمشقة الخارجة عن المعتاد بسبب السفر أو الإرهاق، برغم الرخصة التي تسمح لهم بالفطر مع القضاء عند وجود المشقة الخارجة عن المعتاد.

وأضاف أنه يرخص للجنود جمع الصلوات سواء جمع تقديم أو تأخير بضوابط شرعية، وهذا من سماحة الشريعة القائمة على اليسر والاعتدال.

وقدم تحية خالصة لأرواح شهداء مصر البررة، التي ستظل دومًا تمنح طاقة متجددة على التضحية والعطاء والفداء، قائلا: "كل التقدير لأهالي الشهداء وأولادهم وأحبابهم".