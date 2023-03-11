نائبة تطالب رئيس الوزراء بحل أزمة تمديد إجازات أساتذة الجامعات المصريين في الخارج

طالبت الدكتورة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفوري لحل أزمة تمديد إجازات أساتذة الجامعات المصريين في الخارج.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إنها ستتقدم بطلب إحاطة مرة أخرى؛ من أجل صدور موافقة مباشرة وصريحة موجهة لرؤساء الجامعات، من أجل الحصول على إجازة لمن لديه فرصة، أو تجديد الإعارة والإجازات الخاصة للعمل بالخارج.

وأضافت أن الجامعات بإمكانها تعيين الكفاءات التي تتخرج كل عام بنظام العقد المؤقت، قائلة إن الأساتذة المصريين بالخارج لا يكلفون الدولة شيئًا، كما أنهم بمثابة دخل دولاري جيد لها.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن مصر في أمَس الحاجة للعملة الصعبة، موضحة أنها توجهت بطلب إحاطة سابق لرئيس الوزراء، بعد تعنت بعض الجامعات في تمديد الإجازات للأساتذة.

ولفتت إلى أن «مدبولي» أصدر قرار رقم 1804 لعام 2022، بإطلاق الإعارات والإجازات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث المصرية.

ونوهت أن التعنت مستمر رغم صدور القرار، مضيفة: «يرسلون التأمينات والتحويلات والنقود المفروضة عليهم، وأتلقى شكاوى بأنهم يطلبون نقودًا زيادة يعتبرونها تبرعات للجامعات نفسها، مش متخلية ابننا تحت رجلينا وندور عليه!».

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