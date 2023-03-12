ياسر ريان: خسارة الأهلي أمام صن داونز مش مفاجأة

علق نجم الأهلي السابق ياسر ريان، على خسارة النادي الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت.

وقال «ريان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، والذي يعرض عبر قناة «النهار»، اليوم السبت، إن فريق صن داونز أعطى إنذارًا مبكرًا للأهلي منذ مباراة الذهاب في القاهرة، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة لم تكن مفاجئة له.

وأضاف أنه رغم الهزيمة الثقيلة فإن هناك فرصة للأهلي للتأهل للدور التالي، متابعًا: «عندنا أمل ولكن مش بإيدينا، في إيد صن داونز والهلال السوداني».

وأشار «ريان» إلى أنه من حق جماهير الأهلي الحزن بسبب الهزيمة الكبيرة، ولفت إلى أنه كان يجب على الأهلي اللعب على الهجمات المرتدة.

وتابع: «البعض يهاجم مجلس الإدارة، ولكن المشكلة عند المدير الفني واللاعبين، لو مش قادر تتحمل مسؤولية النادي الأهلي، إيه المشكلة ما تعتذر، والأندية كتير موجودة، مفيهاش ضغوط زي اللي موجودة في الأهلي، النادي الأهلي لا يقبل غير المركز الأول».