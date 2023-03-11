انفراجة أوروبية أمريكية لتسوية الخلاف حول إعانات التكنولوجيا النظيفة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيبدآن العمل على اتفاقية المواد الخام المهمة لإنهاء الخلاف حول الإعانات الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة.

وقال بايدن ودير لاين، في بيان مشترك، الجمعة، إن الاتفاقية يتعين أن تسمح للمواد الخام المهمة التي يتم تعدينها ومعالجتها في الاتحاد الأوروبي بأن تحتسب كجزء من الضروريات والمتطلبات اللازمة للسيارات الكهربائية ويتم تضمينها فى قانون خفض التضخم.

وصرحت فون دير لاين في تصريحات صحفية، بأنه من المقرر أن يبدأ العمل من أجل التوصل إلى اتفاقية تستهدف إعطاء المواد الخام المهمة، التي يتم الحصول عليها من مصادر الاتحاد الأوروبي، حرية الوصول إلى السوق الأمريكية كما لو كان مصدرها السوق الأمريكية.

ويعتبر هذا الإعلان انفراجة كبيرة فيما يخشى البعض أن يصبح نزاعًا اقتصاديا رئيسيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول مخاطر انتقال شركات التصنيع الأوروبية إلى الولايات المتحدة للاستفادة من مزايا الدعم.