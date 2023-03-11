حذرت مؤسسة اليهود القتلى في أوروبا (نصب الهولوكوست) في ألمانيا من إصدار أحكام مسبقة بحق طائفة "شهود يهوه" وذلك بعد حادث إطلاق النار العشوائي خلال فعالية في مبنى تابع للطائفة في هامبورج مساء أول أمس الخميس والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم الجاني.

وقالت المؤسسة اليوم السبت:" من الواجب انتظار التحقيقات والحفاظ على كرامة ضحايا هذه الجريمة".

كانت السلطات الألمانية علقت على الحادث أمس الجمعة قائلة إن مطلق النار نفسه كان من شهود يهوه وترك الطائفة بمحض إرادته قبل عام ونصف العام لكن من الواضح أنه لم يتركها بشكل ودي. ولم يتم الإعلان بعد عن الدوافع المحتملة للجريمة.

يذكر أن هناك في الوقت الحالي أكثر من 8 ملايين شخص من أتباع هذه الطائفة على مستوى العالم منهم نحو 170 ألف شخص في الطائفة الألمانية التي تعتبر من أكبر الطوائف في أوروبا.

وشهود يهوه طائفة مسيحية لها تفسيرها الخاص للكتاب المقدس. ويعتقد أتباع الطائفة أن تدمير العالم الحالي وشيك وأنه سيتم إنقاذهم بصفتهم طائفة مختارة.

وتعقد الطائفة اجتماعاتها في قاعات يطلق عليها قاعات الملكوت وهي قاعات بسيطة خالية من الزينة وهناك يصلون ليهوه ويتلقون تعاليم عن مملكته.