الرئيس التونسي: لا نخاف من الحملات المسعورة الرافضة لكل نظام وطني

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لن يفرط في سيادة بلاده، مؤكدًا أنه لا يخاف إلا الله، ولا يتردد بالإفصاح عن كلمة الحق.

وأضاف في تصريحات لموقع جريدة «العين الإخبارية»، مساء السبت، على هامش زيارته لمقر صحيفة «الصحافة لابراس»، بالعاصمة تونس: «لن نفرط في سيادتنا، ونحن نموت نموت ويحيا الوطن، وسندنا هو الشعب».

وأكمل: «لا نخاف من الحملات المسعورة الرافضة لكل نظام وطني، لا نخاف إلا الله وكل كلمة الحق لا أتردد بالإفصاح عنها وهدفنا هو الإصلاح».

وأكد أن «الحرب عل الفساد ستتواصل بلا هوادة»، قائلًا إن «من يعمل على تعطيل هذا المسار لمقاومة أسراب الجراد الذي انتشر في كل مكان فهو من بين الفاسدين»، بحسب وصفه.

واستطرد: «بلادنا سنحقق إرادة الشعب وسيكون مجلس النواب الجديد الطي سيضع التشريعات بإرادة شعبية وستتم محاسبة كل مخطئ.. ثم مجلس الجهات والأقاليم الذي من المزمع تأسيسه عن طريق انتخابات مهمته هي تحقيق الاندماج بين التونسيين».

ولفت إلى أن «المهمش يتم تمثيله في مجلس الجهات والأقاليم وسيكون صانعا للقرار».

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تخوض حرب تحرير وطنية من الفساد.

وتنطلق أولى جلسات البرلمان الجديد يوم الاثنين المقبل، كخطوة تنهي حقبة حكم الإخوان.

وواصل الرئيس التونسي حديثه لـ«العين الإخبارية»، قائلا: «لن نقبل التفريط في مؤسسة الصحافة لأنها جزء من تاريخ تونس، والصعوبات المالية التي تعاني منها المؤسسة هي بسبب سوء التصرف منذ سنوات عديدة»، وفق تعبيره.

وتابع: «تخلوا عن المقر الرئيسي للمؤسسة وهو بقيمة 350 ألف دينار، ما يعادل 100 ألف دولار في السنة، ثم يتساءلون أين ذهبت الأموال».