مفتي الجمهورية: لا فرق بين مسلم ومسيحي في نيل شرف الشهادة

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، إنه لا فرق بين مسلم ومسيحي في نيل شرف الشهادة في سبيل الله لأن كلاهما سالت دماؤه في سبيل الدفاع عن الوطن من الأعداء والإرهابيين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في حق الشهيد في سبيل الله تعالى «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ -وذكر منها: وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ».

وأوضح أن الشهيد 5 أنواع وهم: «المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، مؤكدا أن ضحايا الزلازل شهداء أيضا؛ باعتبارهم من أصحاب الهدم.

وحول تحريم تحية العلم خلال السلام الوطني أو نشيد العلم، قال المفتي: "كلاهما جائز لكونهما رمزا؛ من حيث كون كل منهما رمزًا، والوقوف عند عزفه ليس المراد منه إلا إظهار الاحترام والتقدير والإكرام لما يُمَثِّلُه، وهو الوطن".