الدفاع الموريتانية: مقتل 3 من عناصر القاعدة الفارين من سجن نواكشوط والقبض على الرابع

أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية، عن مقتل 3 من عناصر القاعدة الفارين من سجن نواكشوط والقبض على الرابع، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية الموريتانية إن عنصرين من الحرس الوطني قتلا وأصيب اثنان، ليل الأحد – الاثنين، في السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط، وأضافت في بيان أنه يجري «تعقب أربعة إرهابيين فروا من السجن».

وبحسب التفاصيل، التي أوردها بيان الداخلية الموريتانية فإنه «في حدود الساعة التاسعة مساء من مساء أمس الأحد الخامس من مارس 2023، تمكن أربعة إرهابيين من الفرار من السجن المركزي بنواكشوط بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار قتل خلاله اثنان من أفراد الحرس الوطني، فيما أصيب اثنان بجروح خفيف».

ووفق البيان فقد «أحكم الحرس الوطني سيطرته على السجن، وبدأت على الفور إجراءات تعقب الفارين بغية القبض عليهم في أقرب الآجال».

وطالبت الوزارة من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تساعد في عملية القبض على الفارين.