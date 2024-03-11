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افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى بني سويف التخصصي

حازم الخولي
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 11:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 11:05 ص

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم الاثنين، افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجهاز؛ ما يساهم فى تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة بني سويف على مدار الساعة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية.

وأشار الدكتور أحمد صادق، إلى أن الوحدة تُعتبر إضافة حقيقية في مجال الأشعة التشخيصية بواسطة أجهزة الرنين المغناطيسي بعد إنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجهاز،
وأن الجهاز يُتيح إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة، مثل الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ، والتحليل الطيفي للتفرقة بين أنواع الأورام المختلفة في جميع أجهزة جسم الإنسان، بالإضافة إلى الفحص المبكر للأورام وجلطات المخ.


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