مشكلة فنية تتسبب في إصابة 50 شخصا خلال رحلة جوية متجهة إلى أوكلاند

ذكرت تقارير إعلامية نيوزيلندية، اليوم الاثنين، أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا في حادث وقع خلال رحلة متجهة من سيدني في أستراليا إلى أوكلاند في نيوزيلندا.

وذكر راديو نيوزيلندا، نقلا عن شركة "لاتام" التشيلية للطيران، أن "مشكلة فنية" تسببت في حدوث اضطرابات شديدة على متن طائرة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر. ومع ذلك، تمكنت الطائرة من الهبوط في أوكلاند في الموعد المحدد بعد ظهر اليوم.

وقال مستشفى "سانت جون أمبيولانس" إن الأطباء عالجوا المصابين على متن الطائرة، ومن بينهم عدد من أفراد الطاقم، فور هبوطها. وتم نشر خمس سيارات إسعاف لتقديم خدمات الطوارئ.

وأصيب شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة. وتم نقل أكثر من عشرة ركاب إلى المستشفى.

وقال راديو نيوزيلندا، نقلا عن عن أحد الركاب الذين لم يتعرضوا للإصابة على متن الطائرة القول، اليوم الاثنين، "طار الأشخاص في الهواء عبر المقصورة".

ولم يكن معظم المتضررين يرتدون أحزمة الأمان وقت وقوع الحادث.

وكان من المقرر أن تتوجه الطائرة بالفعل إلى سانتياجو عاصمة تشيلي في المساء. ومع ذلك، تم إلغاء الرحلة في البداية وتأجيلها حتى غدا الثلاثاء. ولم يكن من الواضح في البداية ما الذي تسبب بالحادث بالضبط.