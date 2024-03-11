استقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية استقبلت الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرة، والبالغ عددها 40 ألف شجرة "مانجو، ليمون، زيتون، جازورين"؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الأشجار بالمرحلة الثانية من المبادرة الخاصة بالمحافظة يبلغ 80 ألف شجرة، وسيجري تسليمها على دفعتين بواقع 40 ألف بكل مرحلة.

وأكد أنه جرى توزيع الدفعة الأولى من المرحلة الثانية على مدن "طور سيناء، أبوزنيمة، أبورديس"، وسيجري توزيع الدفعة الثانية على مدن "دهب، نويبع، رأس سدر"، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المهتمة بالحفاظ على البيئة، والسعي الدائم لتشجير وتجميل مدن المحافظة مع مراعاة البعد الاقتصادي.

وأشار إلى أن مبادرة "100 مليون شجرة، جرى إطلاقها في إطار اهتمام الدولة بحماية البيئة والحفاظ عليها، ويجري توزيع الشتلات على مختلف مدن ووديان المحافظة للعمل على نشر الزراعات الخضراء والمثمرة، لتجميل البيئة والحفاظ عليها من أي تقلبات وتغيرات مناخية.

وأضاف أنه يجري التنسيق بين المديرية وكافة الجهات التي تتسلم هذه الشتلات، للعناية بها، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ علي الأشجار ورعايتها حتي تؤتي المبادرة ثمارها.