كوريا الجنوبية تستعين بالأطباء العسكريين لمواجهة إضراب الأطباء بالمستشفيات

بدأت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، في نشر 158 من الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة في المستشفيات المحلية لمدة 4 أسابيع؛ لتعويض النقص في الطاقم الطبي الناجم عن إضراب الأطباء.

ونقلت وكالة يونهاب عن وزير الصحة جو كيو هونج قوله اليوم: "تخطط الحكومة، عند الضرورة، لنشر المزيد من الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة".

ومن جانبه، قال جون بيونج وانج نائب وزير الصحة، إن الوزارة أرسلت إشعارات مسبقة بتعليق الترخيص لنحو 5 آلاف طبيب متدرب ومقيم تحدوا أمر العودة إلى العمل احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب.

وقال جون، إنه مع تعهد الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المبتدئين الذين يهددون زملاءهم أو يعيقون عودتهم إلى المستشفيات، ستفتح الوزارة خطا ساخنا غدا الثلاثاء لحماية الأطباء الراغبين في العودة إلى العمل.

وأشارت الوكالة، إلى أنه حتى يوم الجمعة، غادر 11 ألفا و994 طبيبا متدربا ومقيما في 100 مستشفى تدريبي مواقع عملهم، وهو ما يمثل حوالي 93% من جميع الأطباء المبتدئين، وفقا للوزارة.

وقال وزير الصحة، اليوم، إن الحكومة سوف تتساهل في اتخاذ الإجراءات إذا عاد الأطباء المتدربون والمقيمون إلى العمل قبل اكتمال الإجراءات الإدارية لتعليق تراخيصهم.

وتشهد المستشفيات المحلية إلغاء وتأخيرا في العمليات الجراحية والعلاج الطبي الطارئ، حيث التزم الأطباء المتدربون والمقيمون الصمت تجاه دعوة الحكومة لهم للعودة إلى العمل بحلول نهاية فبراير.

وتضغط الحكومة من أجل زيادة عدد الأطباء كوسيلة لحل النقص في الأطباء في المناطق الريفية والمجالات الطبية الأساسية، مثل طب الأطفال وجراحة الأعصاب.

ويقول الأطباء، إن زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب ستقوض جودة التعليم الطبي والخدمات الأخرى، وستؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية للمرضى.

ودعوا إلى اتخاذ تدابير لمعالجة المتخصصين الذين يتقاضون أجورا منخفضة أولا وتحسين الحماية القانونية ضد الدعاوى القضائية المتعلقة بسوء الممارسة الطبية المفرطة.