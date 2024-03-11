إعلام عبري: إسرائيل تدفع أثمانا باهظة خلال المواجهة مع حزب الله

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الأثمان التي تدفعها إسرائيل نتيجة المواجهة مع حزب الله "باهظة".



وقال محلل الشئون العسكرية أمير بوحبوط، لموقع "واللا" الإسرائيلي، إنّ "هذه الأثمان تتجلى في الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا أو أصيبوا، وكذلك في تشويش نسيج الحياة والضرر الاقتصادي وتدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية والأمنية".



وأردف: "من بين البنى التحتية العسكرية التي تضررت حتى الآن قاعدة الجيش الإسرائيلي في ميرون، ومقر قيادة المنطقة الشمالية، وفي فرقة الجليل، وغيرها من المواقع على طول خط التماس".



وتابع: "الثمن يشمل أيضاً عبئاً ثقيلاً على الجيش الإسرائيلي، إذ يطلب منه نشر قوات نظامية واحتياطية في البحر والجو والبر، من أجل الاستعداد لمفاجآت وسيناريوهات محتملة، بما في ذلك مناورة كثيفة في وقت لا يزال فيه الجيش الإسرائيلي غارقاً في قطاع غزة ويستعد لعملية عسكرية في الجنوب".



وفي وقت سابق، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الساعات الأخيرة التي شهدتها الجبهة الشمالية بالصعبة، حيث أطلق حزب الله أكثر من 70 صاروخاً باتجاه فلسطين يوم الأحد.