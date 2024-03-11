حبس فتاتين لتعاطيهما المخدرات داخل سيارة بالشيخ زايد

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس فتاتين لاتهامهما بتعاطي المخدرات في سيارة ملاكي في وقت متأخر من الليل، وذلك بعد خروجهم من حفلة في كافيه شهير بالشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأنكرت الفتاتان خلال التحقيقات حيازتهما للمواد المخدرة، وأكدتا أن المواد المخدرة ملفقة لهما في أثناء تواجدهما في أحد الطرق بمدينة الشيخ زايد.

وكانت قد لاحظت قوة تتفقد الحالة الأمنية بقسم الشيخ زايد، سيارة ملاكي متوقفة وبها فتاتين يتناولن المواد المخدرة قبل السحور في أول يوم رمضان، على الفور تم القبض عليهن وإحالتهم للنيابة العامة، بعد تحرير محضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.