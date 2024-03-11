عودة إمدادات الكهرباء إلى مصنع تسلا قرب برلين بعد عملية التخريب

أعلنت شركة "إديس" المشغلة لشبكة الكهرباء التابع لها مصنع تسلا للسيارات الواقع بالقرب من برلين اليوم الاثنين، أن المصنع عاد الآن إلى شبكة الكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قطع التيار الكهربائي عنه من قبل جماعة يسارية متطرفة.

وقالت "إديس" إن أعمال الإصلاح اكتملت في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعا في البداية.

وكانت تسلا تتوقع أن يظل الإنتاج متوقفا حتى نهاية الأسبوع بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث قبل نحو أسبوع، عندما أضرم جناة مجهولون في وقت سابق النار في برج كهرباء بأحد الحقول.

وتوقف الإنتاج في مصنع السيارات بعد الحريق في البرج، الذي كان يزود المصنع بالطاقة والذي يمكن الوصول إليه بسهولة.

كما أثر انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المساكن في المنطقة القريبة من المصنع.