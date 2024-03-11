مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو أشرف على تسهيل وصول الأموال لحماس طوال 17 عاما

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لعدم قيام دولة فلسطينية.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة النيل للأخبار، اليوم الاثنين: "نتنياهو حاول على مدى 17 سنة منذ انقلاب حماس على السلطة في 2007 وفصل قطاع غزة، أن يكرس الانقسام والفصل".



وأشار إلى أن نتنياهو يتعامل مع قطاع غزة على أنه كيان منفصل عن الضفة الغربية، لكي يمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية حسب قرارات الشرعية الدولية.



ونوه بأن نتنياهو لا يؤمن بهذا الخيار، ولا بقيام الدولة الفلسطينية ويعتبر ذلك خطرًا على المشروع الصهيوني، ما جعله يعمل على تسهيل قيام كيان منفصل في الضفة، وتسهيل مرور الأموال إلى حماس طوال 17 سنة بإشراف شخصي منه.



ولفت إلى أن نتنياهو كان يتحدث علنًا أن هدفه هو فصل غزة عن الضفة الغربية لمنع قيام دولة فلسطينية، بجانب أهداف أخرى تعزّز هذا الهدف وهو العمل على تهجير أكبر عدد ممكن من سكان غزة إلى خارج القطاع.