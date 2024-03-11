توقع ارتفاع أسعار المساكن في السويد

تحسنت ثقة المستهلكين في السويد بشأن أسعار المساكن مع اتجاه تكاليف الاقتراض نحو التراجع.

وارتفع مؤشر مجموعة إس.إي.بي المصرفية لأسعار المساكن في السويد خلال الشهر الحالي بمقدار 6 نقاط إلى 32 نقطة. وقال 48% ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، في حين قال 16% منهم إنهم يتوقعون تراجع الأسعار.

وقال دانيال بيرجفال وماركوس ويدن المحللان في إس.إي.بي إن "مزاج سوق المساكن السويدية يواصل التحسن.. ومازال المؤشر أعلى من المتوسط التاريخي وتفسيرنا هو أن المستهلكين يتوقعون تحرك أسعار المساكن على نحو جانبي في المدى القريب، وهو ما يتفق مع البيانات الأخيرة لأسعار المساكن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك تأتي في الوقت الذي يدرس فيه البنك المركزي السويدي أحدث بيانات الأسعار في البلاد لتحديد ما إذا كان الوقت مناسبا لبدء خفض سعر الفائدة الرئيسية البالغ حاليا 4%. وإذا استمر تراجع معدل التضخم فإن أول خفض للفائدة في السويد قد يتم قبل منتصف العام الحالي، وهو ما سيعطي دعما لسوق المساكن التي أظهرت مؤشرات تعاف خلال الشهور الأخيرة.

يذكر أن أسعار المساكن في السويد سجلت منذ أبريل 2022 أحد أكبر الانخفاضات في أوروبا، مع بدء البنك المركزي السويدي زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم. وبلغت ذروة الانخفاض في الأسعار 15% وتبلغ النسبة حاليا 13% مقارنة بأعلى مستوى للأسعار في السويد.

في الوقت نفسه، يتوقع المستهلكون في السويد انخفاض سعر الفائدة الرئيسية خلال عام إلى 7ر3% وهو ما يقل قليلا عن النسبة المتوقعة في الشهر السابق وكانت حوالي 8ر3%.