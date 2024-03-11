شرطة الاحتلال تمنع وصول الشباب الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت مئات من الشباب الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لأداء أول صلاة تراويح في شهر رمضان.

وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة هآرتس أمس الأحد الشرطة في الزي الرسمي تستخدم الهراوات لدفع المصلين بعيدا على طول ممر ضيق. وتحدثت وسائل إعلامية عن اشتباكات واسعة ومتفرقة في القدس.

وقالت هآرتس إن بعض الشباب تمكنوا بالفعل من الدخول إلى الموقع المقدس المعروف لليهود بجبل الهيكل وللمسلمين بالحرم الشريف "عندما وصلوا مع آبائهم أو في حالات أخرى اضطرت الشرطة لفتح الحواجز بسبب الضغط الناتج عن المتجمعين والسماح بدخول أي شخص بدون تفتيش".

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال احتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصولهم إليه.

وأضافوا أن الاحتلال فرض قيودا على دخول الشباب للأقصى لأداء صلاة التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40.

ولم ترد الشرطة الإسرائيلية على طلب بتقديم معلومات.