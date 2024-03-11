الترجي يطلب إقامة مباراة الأفريقي ليلا في الدوري التونسي

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طالب فريق الترجي التونسي السلطات الأمنية في تونس بتأخير مباراة الديربي المرتقبة ضد النادي الافريقي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري، إلى مساء يوم السبت 16 مارس.

وحددت الرابطة المحترفة لكرة القدم توقيت المباراة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم السبت.

وقالت إن تأخير المباراة إلى توقيت ليلي يخضع إلى موافقة السلطات الأمنية.

وتقدم الترجي بمراسلة إلى وزارة الداخلية لطلب تأخير المباراة إلى التاسعة ونصف ليلا.

وأوضحت ادارة النادي في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين: "ضمانا لسلامة صحة اللاعبين وتجنب تأثيرات الصيام ينتظر الترجي الرياضي التونسي التفاعل الإيجابي مع طلبه".

ويتصدر الترجي ترتيب مجموعة التتويج التي تضم ثماني فرق برصيد تسع نقاط متقدما بفارق أربع نقاط عن ملاحقه النادي الافريقي.