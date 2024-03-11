أحمد داش عن مسار إجباري: باقي 7 أيام على انتهاء تصوير أحداث العمل

علق الفنان أحمد داش، على دروه في مسلسل مسار إجباري الذي يعرض في السباق الرمضاني 2024، قائلا: "أنا وعصام عمر ممثلين شباب والمسلسل تحدي بالنسبة لنا، لأننا نتمنى أن نقدم ما يحوز على رضا المشاهد، ولكن بالرغم من ذلك مش بنفكر في الضغط اللي علينا لكن نفكر في المسلسل".

وتابع داش خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "المسلسل 15 حلقة دي ثالث سنة لي على التوالي بعمل النوعية دي، وهي فكرة حلوة ومريحة لأن الوقت أقل والظروف الرمضانية بيبقى فيها ضغط في السباق الدرامي، ومسلسلات الـ30 حلقة بتبقى مرهقة جدا على الصناع وتبقى مريحة للكتاب".



وكشف أنه يتبقى 7 أيام من التصوير حتى يتم الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل، وأن وجود نجوم كبار لهم خبرة يكون سندا وعونا للممثلين الشباب، متابعا: "وجود صابرين ومي الغيطي وغيرهم بيعمل دعم لينا كويس".