فرنسا: ماكرون يعلن دعمه مشروع قانون يسمح للمرضى الميئوس من شفائهم بالانتحار بمساعدة طبية

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرت اليوم الاثنين، أنه سيتم طرح مشروع قانون على الجمعية الوطنية الفرنسية في مايو المقبل، يمهد الطريق للمساعدة على الانتحار للمرضى الميؤوس من شفائهم.



وقال ماكرون، في المقابلة التي نشرت في صحيفتي ليبراسيون ولاكروا الفرنسيتين، إن المرضى البالغين القادرين على اتخاذ القرارات والذين يعانون من مرض عضال على المدى المتوسط ولا مجال لتخفيف آلامهم سيكون بإمكانهم طلب الموت الرحيم.



وأضاف ماكرون أن المرضى سيتلقون بعد ذلك ردا على طلبهم بعد فترة تصل إلى أسبوعين على الأكثر، وأنه سيطلب منهم إعطاء الجرعات المميتة لأنفسهم حيثما كان ذلك ممكنا.



وهذه القضية مثيرة للجدل في فرنسا، حيث إن إعطاء دواء مميت لشخص آخر أمر غير قانوني حاليا، ولكن المساعدة على الموت، على سبيل المثال عن طريق إيقاف تشغيل معدات دعم الحياة أو إعطاء مسكنات الألم القوية التي تسرع الوفاة كأثر جانبي، أمر مسموح به.



وأعلن ماكرون عن خطوات نحو إقرار قانون يتعلق بالانتحار بمساعدة طبية في الخريف. وبعد ذلك بدأت عملية مطولة من المشاورات. ووافقت الأغلبية على السماح بالانتحار بمساعدة طبية.



وقرر مجلس الأخلاقيات الوطني الفرنسي أن الموت بمساعدة نشطة أمر ممكن في ظل شروط صارمة معينة.