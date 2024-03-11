زيلينسكي يرفض بشدة دعوة بابا الفاتيكان لإجراء مفاوضات مع روسيا

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة دعوة بابا الفاتيكان فرنسيس لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو يوم الأحد: "يجب أن تكون الكنيسة بين الناس ، وليس على بعد 2500 كيلومتر، في مكان ما، للتوسط فعليا بين من يريد أن يعيش ومن يريد تدميرك".

وتابع الرئيس الأوكراني "عندما بدأ الشر الروسي هذه الحرب" في 24 فبراير 2022، "قام جميع الأوكرانيين بالوقوف للدفاع عن أنفسهم. مسيحيون ومسلمون ويهود-الجميع".

وشكر زيلينسكي كل رجل دين أوكراني يعمل مع قوات الدفاع. وأكد أن رجال الدين هؤلاء هم في الخطوط الأمامية لحماية الحياة والإنسانية، مضيفا أنهم يدعمون الجنود بالصلاة والحوار والأفعال.

"هذا هو حال الكنيسة: مع الناس".

وكان بابا الفاتيكان قد أثار ضجة كبيرة عندما دعا إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا، وهو ما فهم داخل أوكرانيا ولدى العديد من أنصارها على أنه نداء من جانب واحد لكييف وحدها- حتى أن البعض اعتبر أنه دعوة للاستسلام.