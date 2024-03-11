السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة تفادي أية تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث تبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين الشقيقين بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ شعبيهما والأمتين العربية والإسلامية من كل سوء، ويرزقهم الأمن والاستقرار والرخاء.



صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



ومن جهته، أعرب ملك الأردن عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية في غزة.



كما تم التأكيد على ضرورة تفادي أية تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.