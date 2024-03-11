أمبري للأمن البحري: هجوم صاروخي غربي مدينة الحُديدة اليمنية على ساحل البحر الأحمر

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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الاثنين، إنها أُحيطت علما بواقعة تتعلق بصاروخ غربي مدينة الحُديدة الساحلية اليمنية على ساحل البحر الأحمر.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة رويترز، دون مزيد من التفاصيل.

وتنفذ جماعة الحوثي، هجمات في البحر الأحمر، تقول إنها تأتي تضامنًا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.

وقبل أيام، أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، استهداف 61 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ نوفمبر الماضي.

وصرح عبدالملك الحوثي، في كلمة بثتها قناة «المسيرة» الفضائية التابعة للحوثيين: «منذ بدء طوفان الأقصى، استهدفنا 61 سفينة في عمليات معقدة ومحيّرة للأعداء، لأن هذه السفن تتحرك في أوساط البحر وبعيدة عن السواحل اليمنية».

وكشف أن جماعته أطلقت 403 صواريخ باليستية ومجنّحة وطائرات مسيّرة، في عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة.