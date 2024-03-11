إيطاليا تحتجز سفينة تابعة لمنظمة إغاثة ألمانية لمدة شهرين

أعلنت إيطاليا أنها لن تسمح لسفينة تابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية الخاصة (سي آي) بالإبحار لمدة شهرين، عقب قيامها بعملية إنقاذ أمس الأحد، حيث جلبت أكثر من 140 مهاجرا إلى إيطاليا.

واحتجزت السلطات السفينة في مرفأ مدينة ريجيو كاليبريا بجنوب إيطاليا لمدة 60 يوما، حسبما أعلن كلا الجانبين اليوم الاثنين.

وقالت السلطات، إنها تحتجز السفينة لأن متطوعي "سي آي" ينقلون اللاجئين إلى متن السفينة في البحر المتوسط رغم أن خفر السواحل الليبي كان لديه الاستعداد لقبولهم.

وأوضحت المنظمة الإغاثية، أن مثل هذا الاجراء كان سيمثل انتهاكا للقانون الدولي.

يذكر أن السفينة التي تحمل نفس اسم المنظمة، وصلت إلى المدينة عبر المضيق بين صقلية والبر الرئيسي الإيطالي، أمس الأحد، وعلى متنها 140 مهاجرًا بعد مهمة استغرقت أسبوعين ونصف أسبوع.

ومعظم المهاجرين هم من سوريا والصومال حسبما ذكرت المنظمة.

وتم انتشالهم من قوارب كانت قطعت الرحلة المحفوفة بالمخاطر من أفريقيا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وكثيرا ما تقع كوارث مميتة لأن الكثير من القوارب التي تعبر البحر المتوسط غير صالحة للإبحار في الغالب.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الصادرة الشهر الجاري، فإن البحر المتوسط ظل أخطر طريق للهجرة في عام 2023، بواقع 3129 حالة وفاة على الأقل.

وكان هناك مزيد من الوفيات هناك سنويا بين عامي 2014 و2017.