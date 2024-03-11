الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم ورشة عمل عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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نفذت شعبة المبتكرين علميا بإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ورشة عمل للتعرف على "الأردوينو" تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه في دوائر الروبوتات لنحو 20 طليعا بمركز شباب كفر الشيخ عطية التابع لفرع التل الكبير، بإشراف إيهاب صلاح مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

حاضر في الورشة مدرب الشعبة المهندس محمد إبراهيم وتناولت شرح طريقة برمجة الأردوينو من خلال دوائر إلكترونية دقيقة تعطى أوامر للكمبيوتر والهاتف المحمول لتنفيذها.

يبلغ عدد الشعب التخصصية بالإدارة 24 شعبة مجالات فنية، ثقافية، علمية، رياضية، كشفية، والتي تهدف إلى شغل أوقات الفراغ للنشء وتنمية المواهب لديهم واكتشاف عناصر من النشء وتوجيههم للطريق الصحيح لتنمية مواهبهم وقدراتهم.