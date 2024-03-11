الصين تعتزم زيادة الإنفاق في مجال الدفاع بأكثر من 7%

تعتزم الصين زيادة الإنفاق في مجال الدفاع بأكثر من 7%، فيما تعد ثاني زيادة على التوالي، وذلك عقب تصديق المندوبين في مؤتمر الشعب الوطني على الزيادة الجديدة اليوم الاثنين.

ومع اقتراب انتهاء المؤتمر، الذي استمر أسبوعا، وافق نحو 2900 من المندوبين على الموازنة السنوية، التي تتوقع زيادة الإنفاق في مجال الدفاع هذا العام بنسبة 2ر7% لتصل إلى 67ر1 مليار يوان (4ر232 مليون دولار).

وتأتي هذه الزيادة عقب أن حذرت القيادة الشيوعية مجددا تايوان الديمقراطية، حيث حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي الدول الأخرى الأسبوع الماضي من التدخل في الخلاف بين بكين وتايوان، ذات الحكم الذاتي.

ويشار إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم في بكين يعتبر تايوان ضمن الأراضي الصينية، على الرغم من أن الجزيرة، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة، لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949.