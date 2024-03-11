 رئيس وزراء باكستان يدعو لتشجيع الاستثمار الأجنبي في استخراج الغاز - بوابة الشروق
الإثنين 11 مارس 2024 8:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء باكستان يدعو لتشجيع الاستثمار الأجنبي في استخراج الغاز

إسلام أباد-(د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 7:30 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 7:30 م
طالب رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف، مسئولي حكومته باتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لاستكشاف واستخراج احتياطيات الغاز الطبيعي أمام سواحل باكستان.

في الوقت نفسه، وجه شريف الحكومة بالعمل على ضمان استقرار إمدادات الغاز والكهرباء للباكستانيين خلال شهر رمضان، مع ضرورة توفير كل التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في مجالات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وتكرير النفط وتوزيع المنتجات النفطية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء قوله، إن الحكومة ليس مطلوب منها ممارسة الأعمال التجارية وإنما مسؤوليتها  توفير كل التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص وضمان حماية حقوق المستهلكين وبخاصة الفئات الأضعف من المجتمع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك