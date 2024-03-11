فلسطين: إسرائيل تراهن على التطبيع الدولي مع مشاهد الإبادة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل تتعمد إفشال أية جهود لحماية المدنيين وإدخال المساعدات لقطاع غزة، وتراهن على التطبيع الدولي مع مشاهد الإبادة.

وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، من مغبة المراهنات الإسرائيلية على استمرار فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية لوجوده الوطني والإنساني على أرض دولة فلسطين كما هو حاصل في قطاع غزة ومخيمات ومدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالبت مجلس الأمن الدولي تحمل مسئولياته في ترجمة القرار الأممي 2720 إلى إجراءات وتدابير ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ كامل بنوده، وتنفيذ الأمر الاحترازي التمهيدي لمحكمة العدل الدولية قبل فوات الأوان، وقبل أن يفقد المجتمع الدولي ومؤسساته ما تبقى لها من مصداقية في حراسة القانون الدولي والانتصار له وضمان تنفيذه.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و112 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن العدوان أسفر عن تسجيل 72 ألفًا و760 إصابة.

وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.