كوريا الجنوبية: بنوك وسماسرة أساءوا بيع أوراق مالية محفوفة بالمخاطر مرتبطة بالصين

قالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، إن تحقيقا توصل إلى أن بعضا من أكبر السماسرة في البلاد أساءوا تقديم منتجات مهيكلة محفوفة بالمخاطر مرتبطة بالصين لمستثمري تجزئة، والهيئة تدرس سبل علاج لذلك بما في ذلك فرض عقوبات وحظر مبيعات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الرقابة المالية قولها، اليوم الاثنين، إن منظمين يعتزمون اتخاذ إجراءات بعد مراجعة عروض تعويضات مقدمة من الشركات المالية المتورطة في هذه العملية.



وقالت إن تحقيقا كشف عن ضعف في الإلتزام باللوائح التنظيمية وإخفاقات منهجية فيما يتعلق ببيع المنتجات المرتبطة بمؤشر هانج سينج للشركات الصينية.



ونقلت وكالة بلومبرج عن لي سي هون، النائب الأول لمحافظ هيئة الرقابة المالية، قوله في مؤتمر صحفي: "إن حالات سوء البيع التي أعلنا عنها اليوم لم تكن مجرد انحراف من قبل شركات فردية ولكنها كانت شائعة بين معظم البنوك التي خضعت للتحقيق".



وقالت الهيئة الرقابية إن الخسائر تقدر بنحو 8ر5 تريليون وون (4ر4 مليار دولار) هذا العام عند المستويات الحالية للمؤشر.