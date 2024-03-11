علقت الفنانة صبا مبارك، على دورها في مسلسل لحظة غضب، الذي يعرض ضمن السياق الدرامي الرمضاني موسم 2024، قائلة: "الفارق بين دوري في بين السطور وبين لحظة غضب، حالة مختلفة تماما، نوع درامي مختلف ونظرة مختلفة وطريقة عمل المسلسل مختلفة تماما بطريقة مش معمول بها في الدراما العربية".

وتابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "بنجرب في حتة جديدة منتشرة في دراما الخواجات، لكن جديدة علينا في المنطقة وأتمنى تعجب الناس".



وحول ما إذا كان المسلسل ينتمي للكوميديا السوداء قالت: "تشمل كوميديا سوداء وتشويق وحتة لايت، وأنا الاستيايل ده بحبه في دراما رمضان، لأني دائما بيبقى عندي حنين للدراما بتاعت زمان اللي كانت بتجمعنا حوالين التلفزيون في رمضان والفوازير والكوميدي بيبقى ليها صدى عند الجمهور".



وحول كون العمل هو الوحيد المذاع حصريا على "واتش ات" وقلقها من ذلك علقت قائلة: "لا مش قلقانه لعدة أسباب المسلسل الحلو بيفرض نفسه بغض النظر عن طريقة العرض نفسها، وثاني الأمور أن منصة watch it بقت منصة كبيرة تُرى على نطاق واسع، وتقدم أعمال محترمة ومسلسلات ناجحة لها شعبية هائلة، مثل حالة خاصة وريفو، وحريصين أنهم يقدموا حاجة ذوقها شبه الحداثة، الموجودة في المجتمعات العربية وتخاطب أعمار سنية مختلفة".

وأتمت: "حابة أبقى على المنصة ومتحمسة لخوض التجربة لأن المنصات في طور بدياتها لإنتاج رمضان، وبالتالي حابة أبقى في بداية التجربة".

وعن الاختلاف بين 30 حلقة في بين السطور و15 في لحظة غضب، ومدى ارتياحها قالت: "جدا مرتاحة ولسه مخلصين التصوير النهاردة، مسلسل خفيف وخلص بسهولة، خاصة أن أعمالي السابقة التي قدمتها تنتمي لنوعية الفورمات الطويل، وبالتالي دي تجربة ظريفة خفيفة سريعة وكل الناس كانت لذيذة".